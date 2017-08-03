В последнее время мы настолько увлеклись политическими и экономическими проблемами, которые валятся на голову со всех сторон, что напрочь позабыли о такой важной и острой проблеме, как демография. К сожалению, обычная картина для всех кризисных ситуаций, когда люди находятся в постоянном ожидании войны, едва справляются с финансовыми проблемами. И лишь после окончания этих трудностей мы вдруг вспоминаем о демографии, так как сталкиваемся с еще большими проблемами, которые решать оказывается намного сложнее.

Да, конец больших войн, крупных политических и экономических катаклизмов одинаков – в короткие сроки меняется не только численность населения, но и структура его расселения. В поисках лучшей жизни люди мигрируют. Все это вкупе с низким уровнем жизни сильно влияет на рождаемость и смертность. И даже небольшой доли процента каждого из этих факторов достаточно, чтобы еще более усилить негативные факторы в среднесрочной перспективе.

Можно долго перечислять и другие причины, воздействующие на демографию, которая, пожалуй, все же является показателем закономерности тех или иных политических и экономических явлений. И упустив, пусть даже на короткий срок демографическую ситуацию в стране мы, сами того не осознавая, можем столкнуться вскоре не только с разбитой экономикой, но и слабой обороноспособностью, не говоря уже о менее значимых факторах. Как же этот вопрос решается в Азербайджане?

Численность населения

Численность населения - это, конечно, вопрос первостепенный. Без этого показателя невозможно решить ни одну более или менее значимую политическую, экономическую, оборонную проблему. Не случайно, президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет данному вопросу особое внимание буквально в каждом своем выступлении. Правда, глава государства увязывает его всегда с таким же показателем в соседней Армении, в которой численность населения с каждым годом катастрофически уменьшается, а в Азербайджане, наоборот, растет. И нетрудно догадаться, что такая тенденция в скором времени приведет к тому, что Армению, с которой мы находимся в состоянии войны, просто некому будет защищать. Здесь уж, как говорится, комментарии излишни.

Причем, важное значение имеет не только количественный показатель населения страны, но и его возрастно-половая структура. Да, чем моложе среднестатистический гражданин, тем лучше для страны во всех отношениях. Точно так же, как и сохранение гендерного равенства в обществе (имеется в виду количественная пропорция). В последнее время все большее значение стала приобретать и миграционная проблема, масштабы миграции растут уже не по арифметической, а по геометрической прогрессии. И не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Но вернемся все же к численности населения. Численность постоянного населения Азербайджана на начало текущего года составила 9810 тыс. человек, из которых 49,86% или 4891,2 тыс. человек - горожане, а 50,14% или 4918,8 тыс. человек - сельские жители. Число азербайджанцев за первую половину текущего года возросло на 0,3% или 33050 человек, составив на 1 июня 9843031человек.

Это, естественно, не может нас радовать. Как видно из диаграммы 1., после десятилетнего спада естественного прироста численности населения, после 2003 года этот показатель вновь стал расти, что свидетельствовало о росте благосостояния жителей страны. Люди стали лучше жить, у них появилась уверенность в завтрашнем дне. Но новая волна кризиса, навалившаяся на страну в 2014 году, оказала на этот показатель отрицательное воздействие – прирост населения вновь стал замедляться.

По сообщению Госкомстата, в Азербайджане естественный прирост населения наблюдается с 1935 г. (за исключением 1943 и 1945 гг.). А миграционный прирост, напротив, был отрицательным с 1970 г. до 2008 г. (за исключением 1972г.). За указанный период отрицательное миграционное сальдо (когда число покинувших Азербайджан граждан с целью постоянного проживания в других странах превышает число прибывших в страну иностранцев с той же целью) составило 553400 человек. И только с 2008 г. миграционное сальдо перешло в положительную область, а положительное сальдо с 2008 г. до 1 января 2017 года в целом составило 13100 человек.

Несмотря на некоторые колебания отдельных демографических составляющих общий прирост числа жителей страны наблюдался всегда. Но, как видно из той же диаграммы, вклад миграционного компонента в рост численности населения с 2008 г. увеличился, в результате общий прирост стал опережать естественный прирост населения. При этом такая тенденция все это время сохранялась и по регионам страны – общий прирост населения всегда был положительным, так как отрицательное сальдо миграционного процесса было ниже естественного прироста. Поэтому общий прирост сельского населения страны, несмотря на сложные демографические процессы, в частности переселение в крупные города, продолжает расти и сегодня.

Правда, такие изменения не прошли бесследно для структуры городского и сельского населения страны. Так, на начало текущего года городское население Азербайджана составило 53%, а сельское – 47%. В то же время изменения численности населения практически не повлияли на структуру расселения. Из диаграммы 2. видно, что около четверти (22,9%) азербайджанцев проживают в Баку (неофициально в столице проживает более трети населения страны), где плотность населения наибольшая и составляет 1050 человек на 1 кв. километр. Это при плотности населения в среднем по Азербайджану - 114 человека на 1 кв. километр. Также относительно плотно заселены Апшеронский и Ленкоранский экономические районы, плотность населения которых составляет 151 человек на 1 кв. километр. Самыми малонаселенными к 1 января 2017 г. были экономические районы Кельбеджер-Лачин и Горный Ширван, где плотность населения составляла соответственно 40 и 51 человек на каждый квадратный километр.

В данной статье нам удалось проанализировать лишь вопрос численности населения, в том числе и по регионам страны. Что касается возрастно-половой структуры населения, его миграции, динамики рождаемости и смертности, то их анализ будет приведен в следующих публикациях.