Американцы вручили Азербайджану флаг чемпионата мира

В американском городе Рок Хилл (штат Южная Каролина) завершился чемпионат мира по одному из видов велоспорта – BMX.

За соревнованиями наблюдала и азербайджанская делегация, которую возглавлял первый вице-президент Федерации велоспорта нашей страны Сахиб Алекперов. Он встретился с мэром Рок Хилла Дугом Эколсом.

Как известно, чемпионат мира-2018 пройдет в Баку. Сахиб Алекперов в ходе встречи отметил, что принимать эстафету после такой страны, как США – это дополнительная ответственность для Азербайджана. Было отмечено, что это новый для Азербайджана вид спорта. Здесь о нем узнали после Европейских игр-2015. Хотя на Западе он очень популярен.

После успешного проведения Евроигр Международный союз велосипедистов (UCI) доверил Азербайджану организацию чемпионата мира-2018. В начале 2015 года в Баку был построен отвечающий современным требованиям стадион для BMX. Однако в 2016 году UCI изменил некоторые правила и размеры стадионов. В связи с этим бакинский стадион был перестроен заново, и сегодня эта арена является единственной в мире, полностью отвечающей требованиям UCI.

Также в США состоялось заседание UCI с участием представителей всех стран-членов. Азербайджанская делегация выступила с презентацией, в которой было рассказано о стране, о заботе государства о спорте и развитии велоспорта. Иностранные делегаты остались довольны полученной об Азербайджане информацией.

В конце соревнования американцы вручили флаг чемпионата мира делегации из Азербайджана.