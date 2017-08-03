Подписаться на уведомления
 

Американцы вручили Азербайджану флаг чемпионата мира

Автор: Отдел спорта 

В американском городе Рок Хилл (штат Южная Каролина) завершился чемпионат мира по одному из видов велоспорта – BMX.

За соревнованиями наблюдала и азербайджанская делегация, которую возглавлял первый вице-президент Федерации велоспорта нашей страны Сахиб Алекперов. Он встретился с мэром Рок Хилла Дугом Эколсом.

Как известно, чемпионат мира-2018 пройдет в Баку. Сахиб Алекперов в ходе встречи отметил, что принимать эстафету после такой страны, как США – это дополнительная ответственность для Азербайджана. Было отмечено, что это новый для Азербайджана вид спорта. Здесь о нем узнали после Европейских игр-2015. Хотя на Западе он очень популярен.

После успешного проведения Евроигр Международный союз велосипедистов (UCI) доверил Азербайджану организацию чемпионата мира-2018. В начале 2015 года в Баку был построен отвечающий современным требованиям стадион для BMX. Однако в 2016 году UCI изменил некоторые правила и размеры стадионов. В связи с этим бакинский стадион был перестроен заново, и сегодня эта арена является единственной в мире, полностью отвечающей требованиям UCI.

Также в США состоялось заседание UCI с участием представителей всех стран-членов. Азербайджанская делегация выступила с презентацией, в которой было рассказано о стране, о заботе государства о спорте и развитии велоспорта. Иностранные делегаты остались довольны полученной об Азербайджане информацией.

В конце соревнования американцы вручили флаг чемпионата мира делегации из Азербайджана.

660 просмотров


Старости
Артём забрел в Карабах: «Там волки, медведи и дикие кошки…»
Артём забрел в Карабах: «Там волки, медведи и дикие кошки…»
Наша погода
Сегодня 36° / 25°
4 Авг 33° / 23°
5 Авг 34° / 25°
6 Авг 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0149 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Турция продолжает вооружать Азербайджан
Почему Азербайджан не вступает в ВТО? комментарий МИД и экс-минфина
Что готовит Кремль для Татарстана? заявление первого президента
Еврокомиссия рассмотрит влияние антироссийских санкций на ЕС
Премьера Албании не пустили сфотографироваться с Пенсом Из-за белых кроссовок
Масштабный сбой в работе Skype
Президент Грузии: «Россия продолжает ползучую оккупацию»
Владимир Евсеев: «Вероятность войны в Карабахе выше, чем в Северной Корее»
Американцы вручили Азербайджану флаг чемпионата мира
На дворе кризис: азербайджанцы боятся рожать наше исследование
Серый кардинал грузинской власти: «США вылепят из Саакашвили второго Фетуллаха Гюлена»
Саргсян с олигархом отдыхает в Швейцарии
Президент Ильхам Алиев в Закаталах Фото
Азерэнержи об обеспечении населения электричеством
Грузинский премьер о примирении с Россией
Президент Ильхам Алиев на открытии Центра ABAD в Балакене Обновлено; фото
Samsung впервые обошел Apple по прибыли
Турция обеспечит все потребности Катара Заявление министра
Жара в Баку не спадет
Бардак в армянской армии: дедовщина и массовые драки армянские соцсети
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
...А Россия заблокирует счета Трампа в Сбербанке! о последствиях санкций
Центробанк сохранил курс маната
Талеха Багирзаде перевели в Гобустанскую тюрьму
Владимир Кличко завершил карьеру видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться