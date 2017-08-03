Владимир Евсеев: «Вероятность войны в Карабахе выше, чем в Северной Корее»

Заместитель директора института СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в интервью российским СМИ заявил о большей вероятности большой войны в Карабахе, чем в Северной Корее.

Владимир Евсеев хорошо известен в Азербайджане во многом благодаря директору института СНГ, депутату и главе комитета Госдумы проармянскому политику Константину Затулину. Институт, возглавляемый им, несмотря на громкое название, насчитывает всего несколько сотрудников и служит в основном обслуживанию армянских интересов.

Подполковник запаса Владимир Евсеев, будучи заместителем К.Затулина, выступает в духе лоббистской политики своего непосредственного начальника в работе на армян. Он часто выступает в российских СМИ, где продвигает позицию Армении в карабахском конфликте.

В этот раз В.Евсеев прокомментировал в российских СМИ напряженную ситуацию вокруг Северной Кореи. По его мнению, недавние испытания в США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III свидетельствуют о готовности Вашингтона нанести превентивный удар по Северной Корее. Так как данные ракеты шахтного базирования, они в основном предназначены для нанесения первого удара, но нисколько не для ответного в ядерной войне, ибо противнику известны места базирования этих ракет.

«Если США создают некие комплексы, которые используются в качестве первого удара, то их модернизация говорит о готовности США первыми нанести ракетно-ядерный разоружающий удар. Это показывает их реальные планы», - заявил В.Евсеев.

По его словам, непохоже, чтобы Северная Корея готовилась начать войну против Юга.

«Я только что вернулся из Южной Кореи, был в демилитаризованной зоне на расстоянии семи метров от границы с Северной Кореей и смотрел в лицо северокорейским солдатам, рядом находились палатки ООН.

Но когда находишься в корейской демилитаризованной зоне, то нет ощущения войны. Мне приходилось бывать в разных конфликтах: я был в Афганистане, в Пакистане, в Сирии, регулярно езжу в Карабах. В Карабахе у меня больше ощущение войны, чем в Северной Корее. А то, что США могут нанести превентивный удар — это реально, вероятность этого есть. Не так взрывоопасно на линии фронта, сколь опасно вмешательство США», - заявил В.Евсеев.

Напомним, что 29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Американский сенатор Линдси Грэм 1 августа заявил о том, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР.

По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну заполучить баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война, чтобы остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Трамп сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.