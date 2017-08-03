Президент Грузии: «Россия продолжает ползучую оккупацию»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью The Voice of America высказался насчет перспектив двухсторонних отношений между Грузией и США, а также внешней политики Белого Дома.

Грузинский президент прокомментировал также последние действия России в оккупированной Северной Осетии, а также факт введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.

Г. Маргвелашвили осудил активизацию российских войск вблизи оккупированного Цхинвали в рамках проекта так называемой «бордеризации», назвав действия России "ползучей оккупацией".

Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество выразить более четкую позицию в данном вопросе: «Действия оккупирующей державы, ползучая оккупация и милитаризация оккупированных территорий осложняют ситуацию и создают нестабильность в регионе.

Ни один из фактов нарушения территориальной целостности Грузии не должен оставаться без ответа, все их следует решительно осудить», - сказал президент.

По его словам, жесткая политика сдерживания России со стороны США будет полезна как для Грузии, так и для Украины, и более того - для всей Европы.