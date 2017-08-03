Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен к церемонии фотографирования с вице-президентом США Майком Пенсом из-за его белых кроссовок. Об этом сообщает черногорское телевидение RTCG.



"Премьер-министра Эди Рамы нет на финальной, "семейной" фотографии по результатам встречи", - цитирует телеканал слова экс-президента Албании Сальи Бериша, который объяснил этот факт тем, что, несмотря на деловой костюм, политик "был обут в белые кроссовки".

На официальной фотографии с Пенсом стоят премьеры Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Сербии, а также лидер непризнанного Косово. Премьер Албании на фото отсутствует. В то же время фотографии со встречи премьеров стран Адриатической хартии подтверждают, что он действительно щеголял там в белых кроссовках известного бренда.

Наблюдатели напоминают, что это не первый раз, когда Рама эпатирует публику своим нарядом. На его обувь уже обратили внимание на саммите в Триесте, а фото Рамы с Федерикой Могерини стало мемом в балканском Интернете.