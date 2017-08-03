Еврокомиссия рассмотрит влияние антироссийских санкций на ЕС

Евросоюз оценит возможное влияние новых санкций США против России на европейские проекты. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы будем изучать, как будет реализован законопроект. Будем смотреть, повлияет ли он на европейские проекты, интересы ЕС", - сказала Андреева, отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли санкции США на проект строительства газопровода "Северный поток-2".

По ее словам, ЕК рассмотрит внимательно "дело за делом и будет сохранять бдительность". "Если они будут затрагивать компании ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.

