Госсоветник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев выступил с заявлением в связи с тем, что Россия отказывается продлевать «договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан».

Напомним, документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

"Со временем руководители страны, политики, ученые оценивают заключенный в 1994 году договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан как один из важных факторов сохранения целостности российского государства. Значение этого договора становится все больше и больше", — сказал Шаймиев, выступая на съезде Всемирного конгресса татар, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, найдем общий язык с руководством нашей страны. Даже в самые сложные периоды мы заявляли о нашем стремлении к экономическому укреплению Российской Федерации, и мы это подтверждали своим трудом", — подчеркнул госсоветник Татарстана, добавив, что в отличие от многих за рубежом, Татарстан всегда хотел видеть РФ сильным, мощным федеративным государством.