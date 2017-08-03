Азербайджан одна из немногих стран мира, которая пока не вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), но с 1997 года имеет при ней статус наблюдателя. С того же времени в ВТО существует рабочая группа по Азербайджану.

В соответствии с правилами организации страна-претендент на вступление должна заручиться поддержкой большинства ее участников, которых на сегодня 162.

Азербайджан, выдвигая ВТО некоторые условия своего вступления, тем не менее с 2004 года приступил к полагающимся в этом случае переговорам со странами-членами и в настоящее время находится в процессе переговоров с 19 странами. Последней официально изъявила желание начать переговоры с Азербайджаном Россия.

Уже подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном.

В то же время Международный торговый центр (ITC) сделал заявление, что готов способствовать ускорению процесса вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию, о чем написала в Twitter руководитель аппарата генерального секретаря ВТО, исполнительный директор ITC Аранча Гонзалес. «Я обсудила с Махмудом Мамедгулиевым (замминистра иностранных дел –Ред.) вступление Азербайджана в ВТО и выразила одобрение ITC за желание ускорить этот процесс», - отметила Гонзалес.

Вместе с тем Баку пока не намерен форсировать процедуру. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обосновал эту позицию желанием защитить местный рынок от наплыва дешевого низкопробного импорта, а производителей - от банкротства. Глава государства полагает, что вступив во ВТО отечественные промышленность и сельское хозяйство буду переориентированы на экспорт.

Что же касается условий, выдвинутых Азербайджаном ВТО, то это прежде всего субсидирование организацией сельского хозяйства страны. Азербайджанская правительственная делегация сейчас обсуждает этот вопрос с рядом стран-членов и непосредственно с Евросоюзом.

Как сообщил haqqin.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, «буквально несколько дней завершился очередной раунд переговоров с Евросоюзом, и сейчас тщательно изучаются все вопросы, связанные со вступлением в ВТО».

Ранее в разъяснительном заявлении пресс-службы МИД указывалось, что Баку намерен получить от ВТО право на ежегодные субсидии в агропромышленный комплекс страны в размере $2 млрд, о чем ныне и ведутся переговоры. Азербайджан обосновывает свои требования в том числе и необходимостью осуществления соответствующей деятельности после возвращения Арменией оккупированных территорий Азербайджана.

Между тем в беседе с haqqin.az бывший министр финансов Азербайджана Салех Мамедов выразил мнение, что Азербайджан все же запаздывает со вступлением в ВТО.

«Наша страна постоянно вопрос о субсидиях в сельское хозяйство, но мне кажется, что это просто повод затянуть переговоры. ВТО субсидирует сельское хозяйство всех участников организации, причем даже в больших размерах, чем просит Азербайджан. Так что это просто отговорка. ВТО такая же международная организация, как МВФ и Всемирный банк, но в эти структуры мы вступили, а в ВТО почему-то нет. Все дело в том, что ВТО не позволяет самовольно увеличивать импортные таможенные пошлины. Считаю, что давно надо было поступить ВТО, это в интересах Азербайджана», - уверен финансист.

Однако правительство с таким решением не спешит, и с точки зрения защиты местных товаропроизводителей это правильная позиция. Однако остается вопрос, как быть с правами потребителей, которые могли бы рассчитывать на некоторое снижение цен на импортируемые товары в случае вступления нашей страны в ВТО.