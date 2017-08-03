Володин: «Союзники России – это наши армия и флот»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными друзьями и союзниками России по-прежнему остаются ее армия и флот, передает РИА Новости.

В ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" одна из его участниц, вспомнив высказывание российского императора Александра III о том, что у России два исконных союзника - ее армия и флот, спросила в данной связи у Володина: а кто является союзниками России ныне?

"У нас есть и союзники, и друзья, но главный наш друг и союзник – армия и флот, потому что это наша опора. Много друзей у России, но разные вызовы были перед страной, и Россия может быть только сильной", — ответил на это Володин.