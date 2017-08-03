Китайские СМИ призвали Трампа отказаться от твиттера

Китайские СМИ призвали президента США Дональда Трампа отказаться от ведения международной политики посредством своего аккаунта в твиттере. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство Синьхуа.

«Трампу нравится писать в твиттере, однако эмоциональный выброс не может стать руководством для решения ядерных проблем на Корейском полуострове», — говорится в заметке.

Также агентство отметило, что определенно иррационально винить Китай за ракетный запуск, совершенный Северной Кореей.

«У Китая нет волшебной палочки для решения проблемы», — говорится в статье.

Также отмечается, что заметка появилась спустя несколько дней после того, как Трамп опубликовал серию очередных твитов, в которых написал, что «очень разочарован» Китаем вследствие отсутствия у последнего намерения остановить ракетную и ядерную программы Северной Кореи.