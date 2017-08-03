Молдова обращается за военной помощью к США

Заместитель командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-майор Джон Гронски и командующий Национальной армии Молдавии бригадный генерал Игорь Кутие обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

«Стороны обсудили аспекты, связанные с двусторонним сотрудничеством в военной сфере, текущую ситуацию в области безопасности, а также другие темы, представляющих взаимный интерес», — отмечено в сообщении Минобороны.

Кутие поблагодарил за постоянную поддержку, которую оказывает США национальной армии Молдавии в рамках различных программ помощи, в том числе за подготовку военнослужащих в специализированных школах Штатов и обеспечение республики оборудованием и спецтехникой. Также командующий Нацармии Молдавии отдельно отметил полезность совместных учений военнослужащих Молдовы с представителями Национальной гвардии штата Северная Каролина.

«США готовы помочь Молдове в реализации ею реформы в оборонном секторе», — цитируют словам Гронски в Минобороны. Он выразил надежду, что «совместная деятельность по подготовке военнослужащих, полезная для обеих армий, продолжится и пройдет в рамках совместных и многонациональных учений».

3 августа в Молдове завершатся совместные молдавско-американские учения Agile Hunter - 2017, а 5 августа - Dragoon Pioneer - 2017.