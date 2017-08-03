Австриец получил условный срок за отрицание Холокоста

Суд австрийского города Фельдкирх приговорил мужчину, отрицавшего факт Холокоста, к 12 месяцам тюрьмы условно. Об этом сообщает World Israel News.

На своей странице в Facebook осужденный написал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, будто бы производившиеся по приказу Гитлера, — история, выдуманная самими евреями. «Таким образом подсудимый нарушил антинацистские законы Австрии», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, мужчина также был признан виновным в оскорблении мусульман, которых он назвал «паразитами». За это он должен будет выплатить штраф в размере 1140 евро.

Согласно австрийскому закону о конфиденциальности, имя подсудимого не раскрывается.