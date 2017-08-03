Лондонский суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех человек, называющих себя "мушкетерами", которые планировали теракты в отношении военных объектов и полицейских работников в Великобритании. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News.

Навид Али и Хабиб Хуссейн из Бирмингема, а также Мохибур Рахман и Тахир Азиз из Сток-он-Трента были задержаны в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, злоумышленники руководствовались идеологией террористической группировки "Исламское государство" и планировали осуществить нападения, которые привели бы к "массовым жертвам". В минувшую среду суд признал всех виновными.

Британские полицейские назвали это дело "одним из самых сложных антитеррористических расследований за многие годы".