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Президент Ильхам Алиев в Гахе обновлено; фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гах - Гораган автомобильной дороги Гах - Гораган - Загатала.

Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.

Глава государства перерезал ленту, совершив символическое открытие дороги.

 

* * * 16:27

В четверг в рамках программы своей поездки в Гахский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев  ознакомился с ореховымм хозяйством жителя местного села Лелепаша Аллахверди Ширинова.

Главе государства была предоставлена подробная информация о хозяйстве.

 

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Алатемир - Марсан - Тасмалы - Зейем - Лелели в рамках программы своей поездки в Гахский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, глава ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов уведомил президента, что общая протяженность автодороги, включая линии, ведущие в села Фыстыглы, Марсан и Джудуллу, составляет 23,5 км.

Президент Ильхам Алиев перерезал протянутую поперек дороги красную ленту, таким образом совершив символическое открытие новой трассы. В заключение церемонии были сделаны памятные фото.

 

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