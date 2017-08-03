Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гах - Гораган автомобильной дороги Гах - Гораган - Загатала.
Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.
Глава государства перерезал ленту, совершив символическое открытие дороги.
* * * 16:27
В четверг в рамках программы своей поездки в Гахский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ореховымм хозяйством жителя местного села Лелепаша Аллахверди Ширинова.
Главе государства была предоставлена подробная информация о хозяйстве.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Алатемир - Марсан - Тасмалы - Зейем - Лелели в рамках программы своей поездки в Гахский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, глава ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов уведомил президента, что общая протяженность автодороги, включая линии, ведущие в села Фыстыглы, Марсан и Джудуллу, составляет 23,5 км.
Президент Ильхам Алиев перерезал протянутую поперек дороги красную ленту, таким образом совершив символическое открытие новой трассы. В заключение церемонии были сделаны памятные фото.