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Свадебный кортеж сопровождает уже и вертолет фото; видео

 

Видимо, не только азербайджанские олигархи любят выстраивать свадебные кортежи на бракосочетаниях своих детей. Подобное имеет место во всех постсоветских республиках.

Однако свадебный кортеж на одном бракосочетаний в Казахстане способен удивить и азербайджанских «шейхов», потому что вереницу роскошных автомобилей на сей впервые сопровождал вертолет.

Нашумевшая во всем эсенговье роскошная свадьба состоялась в казахстанском Шимкенте. Кадры с этой пафосной свадьбы широко распространились в соцсетях. Судя по видеоролику, кортеж состоял из автомобилей марок Bentley, Lexus и Toyota Land Cruiser. Руководитель авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныш Мусаев сказал журналистам, что вертолет был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге.

«Мы получили разрешение на выполнение авиационных работ. К нам по объявлению пришел человек, заплатил сумму. Наверное, собрались с друзьями со всеми. Осуществили полет. Мы им показали горы, хорошие места. На обратном пути они попросили пролететь над кортежем», — рассказал Мусаев, добавив, что на борту находились жених, невеста и четыре гостя.

 

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