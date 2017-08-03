Российский политолог поддержал Азербайджан, и его вызвали на допрос

Известного российского ученого-историка, политолога Олега Кузнецова по иску армян вызвали в Следственный комитет Москвы. Об этом агентству АПА заявил сам Олег Кузнецов.

Согласно информации, Олега Кузнецова вызвали в Следственный комитет по Западному административному округу Москвы в связи с иском армян по поводу его монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии».

«Следователь по особо важным делам Следственного комитета по Западному округу Москвы Андрей Берлев встретится со мной 4 августа. Он сам сообщил мне о том, что у него в производстве находится заявление группы армян с требованием проверить мой научный труд на предмет наличия в его содержании признаков состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ - разжигание межнациональной розни. Я уже давно знаю о существовании этого заявления. Еще в прошлый четверг московские журналисты проинформировали меня об этом», - заявил политолог.

Олег Кузнецов подчеркнул, что с формально-правовой точки зрения все выглядит правильно и законно.

«Однако мне не известно, как будет развиваться ситуация в стенах Следственного комитета. Поэтому на всякий случай я решил заручиться поддержкой известного московского адвоката Эльмара Пашаева. Он будет присутствовать при моей встрече со следователем. Во второй половине дня в пятницу я буду готов ответить на вопросы следователя», - сказал он.