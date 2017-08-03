Медведев перебросил генконсульство Турции в армянский Краснодар

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе из Новороссийска в Краснодар генерального консульства Турции с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что в Краснодаре проживает значительное армянское поселение.

В документе отмечается, что означенный перевод был осуществлен по предложению МИД России.

Согласно распоряжению, МИД РФ предписывается оформить соответствующую договоренность с Турцией. Кроме того, властям Краснодарского края рекомендовано выделить под аренду или в приобретение Турцией надлежащих служебных и жилых помещения, а также решить прочие связанные с учреждением нового генконсульства вопросы .