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Индонезия назвала Армению оккупантом Заявление посла

 

Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность, а армянские оккупанты - покинуть захваченные ими земли. Об этом заявил на пресс-конференции посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, передает «Вестник Кавказа».

«Мы поддерживаем Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта не просто на 100%, а на все 1000%. Азербайджан должен вернуть Карабах любым путем», - заявил дипломат.

Посол подчеркнул, что испытывает большую озабоченность в связи с оккупацией Азербайджана. «Азербайджан - древняя цивилизация и очень древняя страна. Она должна восстановить свою целостность», - отметил посол.

Он напомнил, что Индонезия также вела очень долгую борьбу за свою независимость.

«Мы боролись с голландцами, японцами и так далее. Но мы смогли сохранить свою целостность. Это борьба отражена на нашем национальном флаге. Красный и белый цвета означают, что мы объединили силу воли нашего народа», - рассказал дипломат.

«Так же должно произойти и в Азербайджане. Нужно выгнать оккупантов с оккупированных земель», - сказал Хуснан Бей Фанани.

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