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Германия положила конец отношениям с Турцией

 

Заявления Турции о восстановлении смертной казни кладут конец прежним отношениям Анкары и Брюсселя, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Он вновь напомнил об имевших место в Турции безосновательном аресте немецких граждан и увольнении тысяч работников в сфере юстиции, управления и общественного порядка.

"Нам ясно, что Турция, которая продолжит движение в том же направлении, никогда не войдет в ЕС. Неоднократные заявления о восстановлении смертной казни — это конец прежним отношениям между Европой и Турцией. Это совершенно определенно", — сказал Габриэль в интервью изданию Stern, сообщает РИА Новости.

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