Подписаться на уведомления
 

Президент Мавритании подарил остров эмиру Катара Обвинение оппозиции

 

Президента Мавритании Мохамеда ульд Абдель Азиза уличили в том, что он подарил остров эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. С таким обвинением в адрес главы государства выступил влиятельный мавританский сенатор Мохамед ульд Гадда, передает ТАСС со ссылкой на новостной ресурс "360".

По словам сенатора, речь идет об одном из самых красивых мавританских островов, который расположен в сотне километров от побережья. Приводя в качестве доказательств копии соответствующих документов, Мохамед ульд Гадда заявил, что остров был подарен по личному указанию ульд Абдель Азиза.

По словам сенатора, своими действиями Мохамед ульд Абдель Азиз грубо нарушил конституцию страны, в соответствии с которой глава государства обязуется быть гарантом ее территориальной целостности.

Ожидается, что оппозиция использует данный факт для борьбы с ульд Абдель Азизом, который обвиняется ею в узурпации власти и осуществлении политических репрессий.

656 просмотров


Старости
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
4 Авг 32° / 23°
5 Авг 34° / 25°
6 Авг 37° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0149 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Трамп готовится к своему первому отпуску
Генпрокуратура взялась и за преподавателей
Ильхам Алиев: «На Кавказе должно быть установлено братство и дружба»
Перебросится ли Холодная война США и России в Карабах? комментарии Леонида Радзиховского и Самеда Сеидова
Хезболла ликвидировала Джебхат ан-Нусру
Президент Ильхам Алиев поедет в Индонезию
Аяз Муталибов поддержал Сурета Гусейнова
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников МЧС эксклюзив
Президент Мавритании подарил остров эмиру Катара Обвинение оппозиции
Германия положила конец отношениям с Турцией
А 17-летний юноша утонул в Куре эксклюзив
Президент Ильхам Алиев в Гахе обновлено; фото
Президент известной азербайджанской компании утонул фото
Индонезия назвала Армению оккупантом Заявление посла
Медведев перебросил Генконсульство Турции в армянский Краснодар
Российский политолог поддержал Азербайджан, и его вызвали на допрос
Свадебный кортеж сопровождает уже и вертолет фото; видео
Трамп: "Отношения с Россией находятся на самом опасном уровне"
Растут запасы Центробанка Азербайджана
В Британии "мушкетеров" приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта
Австриец получил условный срок за отрицание Холокоста
Молдова обращается за военной помощью к США
Китайские СМИ призвали Трампа отказаться от твиттера
Володин: «Союзники России – это наши армия и флот»
Турция продолжает вооружать Азербайджан
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться