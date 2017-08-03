Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре изучила материалы о противозаконных действиях сотрудников МЧС.

Как говорится в сообщении, в ходе расследования был выявлен факт присвоения пиротиехнических изделий на сумму 167 тыс. 887 манатов. Ранее эти изделия были конфискованы решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям и переданы на хранение Службе спасения особого риска МЧС. Генпрокуратура возбудила в отношении сотрудников МЧС уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, или хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса АР.