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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников МЧС эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре изучила материалы о противозаконных действиях сотрудников МЧС.

Как говорится в сообщении, в ходе расследования был выявлен факт присвоения пиротиехнических изделий на сумму 167 тыс. 887 манатов. Ранее эти изделия были конфискованы решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям и переданы на хранение Службе спасения особого риска МЧС. Генпрокуратура возбудила в отношении сотрудников МЧС уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, или хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса АР.

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