Аяз Муталибов поддержал Сурета Гусейнова

Экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов в своем интервью порталу modern.az прокомментировал недавние громкие заявления бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

По словам экс-президента, Сурета Гусейнова неоднократно пытались оклеветать: «Неопровержимым фактом являются заслуги Сурета Гусейнова. Как можно клеветать на такого человека? Президент, присвоивший Сурету Гусейнову звание «Национального героя», а потом лишивший его этой награды, должен был объяснить причину произошедшей метаморфозы. Это ведь не шутка - сначала объявить человека героем, а через короткое время лишить его высокой награды. Как такое возможно? Эльчибей во время своего правления направил войска против Сурета Гусейнова. В Гяндже пролилась кровь.

Нельзя отрицать заслуг Сурета Гусейнова. Я заявляю об этом, несмотря на то, что не знаю о многих его делах. Я знаю лишь то, что он вплотную занимался Карабахом и делал все возможное для его освобождения. Что же касается армии, то у нас в тот период не было регулярной армии», - заявил А.Муталлибов.

Экс-президент также ответил на вопрос относительно связей Сурета Гусейнова с Кремлем.

«Прежде чем говорить, что Сурет Гусейнов - человек России, надо ответить на следующий вопрос: кто доказал, что он агент Москвы? Болтать можно все что угодно!» - заявил А.Муталибов.

По словам экс-президента, он лишь однажды виделся с Суретом Гусейновым -это было в Москве, уже во время политической эмиграции сюда Муталлибова.

«Как-то мы встретились с ним в Москве. И хотя мне нечего было сказать ему, разговор между нами все-таки состоялся. Все, о чем С.Гусейнов говорит сейчас, он некогда рассказал мне в Москве. Сурет Гусейнов с сожалением признал, что в период моего правление был неправильно проинформирован о перипетиях внутренней политики.

Однажды на совещании Кабинета министров я раскритиковал Сурета Гусейнова, обратив внимание на недостатки на Евлахском комбинате. Вскоре С.Гусейнову доложили о моих замечаниях, и он обиделся на меня. Позже он сказал мне, что его оклеветали. Я же ответил, что лишь следствиию дано установить, виновен он или нет», - сказал экс-президент.

Отвечая на вопрос о неожиданной политической активизации Сурета Гусейнова, А.Муталибов ответил, что, вероятно, экс-премьер по сей день о чем-то глубоко сожалеет и чувствует себя обиженным и обделенным.

Напомним: несколько дней назад имел место неожиданный и, на первый взгляд, необъяснимый вброс в информационное поле страны темы возвращения в большую политику экс-премьера Сурета Гусейнова. Вначале в соцсетях появилась фотография С.Гусейнова, находящегося в данное время в эмиграции в Турции. А затем журналисты обратились с вопросами к экс-премьеру по поводу перспектив его возвращения в большую политику. Однако сам С.Гусейнов в категорической форме опроверг слухи и домыслы в данной связи.