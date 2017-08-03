Хезболла ликвидировала Джебхат ан-Нусру

Вооруженная операция отрядов сопротивления "Хезболлах" в горном районе Эрсаль вынудила террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" покинуть Ливан. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", которое распространил в четверг телеканал Al-Manar. В заявлении указывается, что в Ливане не осталось больше баз "Джебхат ан-Нусры".

"Очаг террористической угрозы, существовавший на восточной границе страны, ликвидирован", - подчеркивается в заявлении.

Отрядам "Хезболлах", сражающимся на стороне правительственных войск в Сирии, удалось в ходе проведенной 21 - 26 июля операции освободить от бандформирований 95% удерживаемой теми территории в окрестностях пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута). 27 июля боевики согласились прекратить огонь и приняли условия капитуляции. В покинутые ими районы вошли военнослужащие ливанской армии.