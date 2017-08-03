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Перебросится ли Холодная война США и России в Карабах? комментарии Леонида Радзиховского и Самеда Сеидова

Автор: Отдел политики 

С подписанием президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях отношения США и России вошли в еще более напряженную фазу противостояния. Самый масштабный с 2014 года пакет санкций ужесточает секторальные меры против российской экономики и вводит ограничения на реализацию энергетических проектов с российским участием.

Все это очень напоминает баталии времен "холодной войны". Как и тогда, пока на переднем плане не идеологическое соперничество, а борьба за ресурсы, рынки сбыта и другие классические причины международных конфликтов. Однако, как и тогда, противостояние двух супердержав очень скоро начнет сказываться на политическом раскладе мира и оказывать существенное влияние на «горячие точки» в других странах.

Если во второй половине ХХ века СССР помогал Индии, а США - Пакистану, в арабо-израильской войне Израиль поддерживали американцы, а арабов – Советы, то теперь это будет соперничество на Ближнем Востоке, в том же Израиле, ну и, конечно, на постсоветском пространстве. Так что наверняка дальнейшее обострение отношений между США и РФ, а все аналитики предсказывают именно такое развитие событий, отразится и на карабахском конфликте, где США и Россия являются посредниками в процессе урегулирования. Пока в МГ ОБСЕ эти страны проявляют полную солидарность в вопросах, касающихся принципов разрешения противостояния. Вместе с тем одна из сторон конфликта - Армения является стратегическим союзником РФ и входит с ней в один военный блок. Так что не исключено, что в США вспомнят о древнем принципе - «друг моего врага, мой враг».

Вполне реальной считает такую перспективу известный российский политолог Леонид Радзиховский. В беседе с haqqin.az эксперт уверенно заявил, что противостояние между США и Россией так или иначе отразится и на конфликтах на территории СНГ.

«К примеру, если РФ официально станет на сторону Армении, то США могут перейти на сторону Азербайджана. И наоборот.  Активная роль в данном случае будет принадлежать американцам, так как Москва где могла свою активную роль уже сыграла, и теперь она может только реагировать. Причем не факт, что реакция будет сопровождаться какими-то сильными действиями», - сказал Радзиховский.

Леонид Радзиховский

В то же время политолог не уверен, что современная Россия сможет вести глобальное противостояние с США. У РФ, по его мнению, нет реального военного, экономического и прочего ресурса для противостояния американцам в мире и даже на территории СНГ. 

«Экономическое положение сложное, а после введения санкций будет еще сложнее. Не думаю, что, кроме слов, пиара и дипломатических ходов, у РФ есть возможности на значимые действия. Москва может осуществить мелкие поставки вооружений в случае военных конфликтов, но участие ее в самих военных действиях не представляется возможным. Дело в том, что Россия уже участвует в двух дорогостоящих и очень тяжелых конфликтах - в Сирии и в Украине. Кроме того, Россия частично содержит Беларусь, в значительной степени – Армению и полностью - Приднестровье и другие регионы. Все это - огромные расходы, и вряд ли РФ может еще больше их увеличить.

Экономика России действительно начала выходить из спада, но если ЕС присоединится к американским санкциям, то она опять скатится в кризис. Экономического краха не будет - запас устойчивости у России есть, но все стратегические планы по переводу страны из положения сырьевой в технологическую державу будут выглядеть как пустой треп. Все обещания про развитие в России технологий, особенно в условиях санкций, не более чем пустые разговоры», - утверждает политолог.

При напряженном бюджете и расходах на содержание стран и регионов Россия сейчас ведет две локальные войны. Но об этом не говорят на телепередаче Соловьева, там ведут интенсивные пиар-войны, а на деле никаких реальных войн Россия сейчас вести не в состоянии, убежден Радзиховский.

Депутат Милли Меджлиса и глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов также усматривает возможность  определенного влияния российско-американского противостояния на процесс урегулирования карабахского конфликта, равно как и на все поле международных отношений.

Однако проводимая Азербайджаном сбалансированная политика практически исключает негативный сценарий развития событий для Азербайджана, уверен он.

Самед Сеидов

«Баку поддерживает высокий уровень отношений с Москвой, о чем свидетельствует последняя встреча президентов Азербайджана и России в Сочи. Одновременно надо отметить и недавнее заявление президента Азербайджана о начале нового этапа во взаимоотношениях с США. У нашей страны хорошие отношения и с РФ, и с Америкой. То есть Азербайджан ведет конструктивную внешнюю политику, основываясь прежде всего на национальных своих интересах. Так что мы можем рассчитывать на адекватное отношения к нам как Кремля, так и Белого дома.

Думаю, не в их интересах распространять собственную конфронтацию на процесс карабахского урегулирования. Наоборот, в совместных усилиях именно по Карабаху у Москвы и Вашингтона могут возникнуть точки соприкосновения», - сказал депутат.

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