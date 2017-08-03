Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев: «На Кавказе должно быть установлено братство и дружба»

 

Значимость дружбы между народами, проживающими на Кавказе, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Интерфакс.

«Азербайджан является частью большой географии, кусочком Кавказа, который в свою очередь является единым организмом. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, имелись исторические и родственные связи, дружба и братство. Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну и для всего Кавказа», - заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.

Глава государства отметил, что 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма» неслучайно: «На самом деле это был некий месседж о возможности мирного сосуществования представителей различных народов, что может увидеть каждый на примере Азербайджана», - отметил он.

И.Алиев отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» также является призывом.

«Этими призывами мы посылаем месседж, если можно так выразиться, указываем дорогу, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких разногласий и противостояния, и на примере Азербайджана мы видим, что этого можно достичь», - сказал президент.

530 просмотров


Старости
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
4 Авг 32° / 23°
5 Авг 34° / 25°
6 Авг 37° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0149 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Трамп готовится к своему первому отпуску
Генпрокуратура взялась и за преподавателей
Ильхам Алиев: «На Кавказе должно быть установлено братство и дружба»
Перебросится ли Холодная война США и России в Карабах? комментарии Леонида Радзиховского и Самеда Сеидова
Хезболла ликвидировала Джебхат ан-Нусру
Президент Ильхам Алиев поедет в Индонезию
Аяз Муталибов поддержал Сурета Гусейнова
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников МЧС эксклюзив
Президент Мавритании подарил остров эмиру Катара Обвинение оппозиции
Германия положила конец отношениям с Турцией
А 17-летний юноша утонул в Куре эксклюзив
Президент Ильхам Алиев в Гахе обновлено; фото
Президент известной азербайджанской компании утонул фото
Индонезия назвала Армению оккупантом Заявление посла
Медведев перебросил Генконсульство Турции в армянский Краснодар
Российский политолог поддержал Азербайджан, и его вызвали на допрос
Свадебный кортеж сопровождает уже и вертолет фото; видео
Трамп: "Отношения с Россией находятся на самом опасном уровне"
Растут запасы Центробанка Азербайджана
В Британии "мушкетеров" приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта
Австриец получил условный срок за отрицание Холокоста
Молдова обращается за военной помощью к США
Китайские СМИ призвали Трампа отказаться от твиттера
Володин: «Союзники России – это наши армия и флот»
Турция продолжает вооружать Азербайджан
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться