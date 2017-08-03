Генпрокуратура взялась и за преподавателей

В Министерство финансов поступила информация о выплатах необоснованно завышенной зарплаты педагогам и работникам профтехучилища в Хызы. Материалы проверки Минфин направил в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, сообщает haqqin.az.

Руководство профтехучилища в Хызы, использовав свое служебное положение в корыстных целях, несмотря на отсутствие учебной базы, не проводя занятий по производственной практике, выплатили повышенную зарплату водителю учебного заведения, охраннику, гардеробщику, которые были оформлены сверх штатного расписания. Помимо этого, искусственно завысив количество учебных часов, внеся в журналы учебных групп заведомо неправильные сведения о посещаемости учащихся, руководство профтехучилища выплатило педагогам завышенную зарплату. Сумма завышенных выплат составила 47 тысяч 971 манат.

На основании этих фактов возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (использование служебного положения в корыстных целях).

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью определения других виновных по делу, а также обеспечения возмещения причиненного ущерба.