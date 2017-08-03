Трамп готовится к своему первому отпуску

Свой первый 17-дневный отпуск на посту президента США Дональд Трамп проведет в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси. Как сообщает Associated Press, он отправится туда уже в ближайшую пятницу.

AP отмечает, что ранее Трамп неоднократно с презрением высказывался о самой мысли об отпуске.

"Не берите отпуск. В чем смысл? Если вам не нравится ваша работа, значит, вы ошиблись с выбором", - утверждал Трамп в своей книге "Думай как миллиардер", написанной в 2004 году.

В интервью американскому телеведущему Ларри Кингу он также отмечал, что все его знакомые, добивавшиеся успеха, никогда не брали отпуск. "Они отдыхают, когда работают", - говорил Трамп.