В Абхазии еще продолжаются взрывы на складе боеприпасов

Отдельные взрывы на складе боеприпасов в поселке Приморском (Абхазия) еще продолжаются, сообщил РИА Новости глава посёлка Анзор Сакания.

"Пока еще локально отдельные взрывы происходят, но серьезного, наверное, уже не будет", — сообщил Сакания.

По его словам, в результате взрывов накануне поселок получил серьезные повреждения — пострадали около 60 жилых домов и хозяйств, а также насосная станция, которая обеспечивала водой часть Приморского. Станция находится около склада, и в результате взрывов была обесточена.

