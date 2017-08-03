Китай строит крупнейшую в мире ГЭС

Китай начал строительство второй крупнейшей в мире электростанции Байхэтань на реке Цзиньша на территории провинций Сычуань и Юньнань, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.



В настоящее время Байхэтань является крупнейшей строящейся электростанцией. Полностью завершить строительство ГЭС планируется в 2022 году. Когда она будет полностью пущена в эксплуатацию, ее мощность составит 16 ГВт, а среднегодовая выработка достигнет 60,24 тераватт-часов.

Возведение дамбы для гидроэлектростанции началось в 2008 году, после завершения строительства в 2021 году она станет третьей по объему тела плотины дамбой в Китае и четвертой в мире.