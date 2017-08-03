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Из магазинов Европы изъяли миллионы ядовитых яиц

 

Миллионы яиц изъяты из магазинов и складов в Германии, Нидерландах и Бельгии после того, как в их составе обнаружился высокий уровень токсичного инсектицида фипронила, пишет The Guardian.

Вначале яйца попали на полки магазинов в Нидерландах и Бельгии. Позже около 900 тысяч яиц было обнаружено в немецких магазинах. Туда продукт был доставлен с голландских ферм.

Фипронил — вещество, используемое для избавления от блох, вшей и клещей. При этом препарат запрещён для лечения животных, мясо которых предназначено для употребления в пищу человеком.

Около 180 фермерских хозяйств в Нидерландах временно закрыты. Возбуждено уголовное дело.

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