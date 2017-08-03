Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной новой электроподстанции в Гахском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Проинформировав главу государства о подстанции, председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев отметил, что строительство и сдача в эксплуатацию новых подстанций в регионах со стороны «Азеришыг» создали возможность удовлетворить потребности населения в электроэнергии.
Президент Ильхам Алиев привел подстанцию в действие.