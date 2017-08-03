Дональда Туска допрашивают уже более восьми часов

Допрос главы Евросовета Дональда Туска в Национальной прокуратуре Польши в Варшаве по одному из "околосмоленских дел" продолжается более восьми часов, передает РИА Новости.



Туск явился в прокуратуру около 10:00 по местному времени, его встречала группа сторонников, которые принесли с собой транспарант "Приветствуем президента Европы".

Главу Евросовета допрашивают по делу о допущенных польскими госслужащими нарушениях в вопросе вскрытия тел жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. В преддверии допроса Туск заявил, что не думает, что его показания могут что-либо изменить в расследовании.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.