Новое правительство Японии пересмотрит оборонную программу

После утверждения нового состава правительства в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указание пересмотреть основные направления программы национальной обороны, сообщает Росбалт.
Как заявил новый глава японского Минобороны Ицунори Онодэра, премьер попросил пересмотреть принятую в 2013 году оборонную программу из-за «обострившейся обстановки в области безопасности» Японии.
Судя по более ранним заявлениям Абэ, речь идет о возросшей угрозе со стороны КНДР, которая в июле дважды испытала, как утверждается, межконтинентальные баллистические ракеты.