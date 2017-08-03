Назван самый высокооплачиваемый писатель в мире

Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей в мире, пишет журнал Forbes.

За прошлый год писательница заработала 95 миллионов долларов. Причиной того, что Роулинг возглавила рейтинг писателей, стал ее возврат к серии с изданием пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Пятое место занял Стивен Кинг, заработавший 15 миллионов долларов благодаря своей новой 55-й книге "Пост сдал".

Четвертое место у автора книги "Код да Винчи" Дэна Брауна (20 миллионов долларов), третье — у Джеффа Кинни (21 миллион долларов), автора "Дневника слабака". На втором месте — писатель в жанре детектив Джеймс Паттерсон (87 миллионов долларов).