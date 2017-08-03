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«Габала» проигрывает «Панатинаикосу» Лига Европы; обновлено

Автор: Отдел спорта 

Второй тайм «Габала» начала гораздо активнее.

Затяжная атака нашей команды на 52-й минуте привела к голу в ворота греков. После прострела Джозеф-Монроза мяч от ноги Моледо влетел в «рамку».

На 59-й минуте опаснейший удар по воротам Влаходимоса нанес все тот же Джозеф-Монроз. Голкипер в эффектном прыжке отвел угрозу.

Главный тренер «Панатинаикоса» Маринос Узунидис сделал две замены, выпустив на поле Лусиано и Кабезаса. И вскоре грекам удалось забить. Опять провал в обороне, и Лод на 59-й минуте мощным ударом поразил ворота Безотосного.

Этот гол шокировал подопечных Романа Григорчука. Вскоре они пропустили еще. На 66-й минуте отличился Кабезас. Общий счет стал 3:1 в пользу греков.

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В Баку на стадионе «Баксель Арена» проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским футбольным клубом «Габала» и греческим «Панатинаикосом».

После первого тайма счет 0:0. Напомним, что в первой игре «Панатинаикос» выиграл со счетом 1:0. 

Составы команд:

«Габала» - Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Багали Дабо, Эндрю Хэллидей, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Дион Малоне, Ильгар Гурбанов, Филипп Озобич, Дэви Бултуйс, Стивен Джозеф-Монроз.

Запасные – Агиль Мамедов, Эльвин Джамалов, Расим Рамалданов, Эльвин Мамедов, Асиф Мамедов, Урфан Аббасов, Фамусса Коне.

«Панатинаикос» - Одиссеас Влаходимос, Омри Альтман, Гильермо Молинс, Зека, Робин Лод, Димитрис Курбелис, Никлас Хульт, Димитриос Коловециос, Родриго Моледо, Анастасиос Хацигиованис, Усмане Кулибали.

Запасные – Луке Стиле, Нуно Реис, Христос Донис, Брайан Кабезас, Лусиано, Стефанос Евангелу, Сотирис Писпас.

С первых минут преимущество захватили футболисты «Панатинаикоса». Первый опасный момент у ворот «Габалы» возник на 9-й минуте. После прострела слева футболисты «Панатинаикоса» помешали друг другу. В итоге удар Альтмана по пустым воротам получился корявым. «Габале» просто повезло в этом эпизоде.

На 14-й минуте ошибка Вернидуба привела к еще одному опасному моменту у ворот хозяев. К счастью, Альтман замешкался, а удар Молинса отбил Безотосный.

На 20-й минуте первую желтую карточку получил Малоне.

Гости продолжали играть намного острее. На 33-й минуте мяч вновь чуть не влетел в ворота «Габалы». Еще через две минуты Моледо опасно бил головой. Мяч сотряс сетку, но с внешней стороны ворот.

На 44-й минуте Бултуйс нанес едва ли не первый удар по воротам греков. Он получился неточным. А первый по-настоящему опасный момент «Габала» создала уже в добавленное время. Малоне получил мяч у линии штрафной и хорошо пробил. Мяч пролетел рядом со штангой.

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«Габала» проигрывает «Панатинаикосу» Лига Европы; обновлено
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