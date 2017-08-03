В США арестовали программиста, остановившего атаку WannaCry

Британский программист, сумевший остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, который в мае этого года поразил компьютеры по всему миру, арестован в США, передает ТАСС со ссылкой на британское агентство Press Association.

По его данным, Хатчинс был взят под стражу в международном аэропорту Лас-Вегаса во второй половине дня в среду после того, как он принял участие в конференции экспертов в области кибербезопасности.

Также сообщается, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подтвердило, что ему известно о задержании Хатчинса, однако добавило, что данный шаг является делом властей Соединенных Штатов.

22-летний Хатчинс, который был известен также под псевдонимом MalwareTech, получил всеобщее признание в мае, когда сумел замедлить негативное воздействие вируса-вымогателя WannaСry. Этот вирус поразил 300 тыс. компьютеров в 150 странах, в том числе компьютерную сеть Национальной системы здравоохранения Великобритании.