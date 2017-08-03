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Григорчук: «При мне «Габала» ни разу не была укомплектована как надо»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Напомним, азербайджанская команда сегодня уступила греческому «Панатинаикосу» со счетом 1:2.

«Сегодня пошло не так то, что мы пропустили два гола и не забили в ответ еще три (улыбается). Мы не смогли многое сделать, но в этом вина соперника. «Панатинаикос» действовал очень мощно, на высоких скоростях.

Теперь у нас больше шансов на успех в чемпионате? Не думаю. Мы, конечно, не хотели такого развития событий. Хотели играть на два фронта.

Я люблю комбинационный футбол. Но уже несколько лет ощущаю, что нам нужен чистый первый нападающий, у которого есть в том числе умение цепляться за сложные мячи. У греков такой форвард есть. Нам найти такого игрока очень непросто.

У нас нет перебора футболистов. За три года, на протяжении которых я работаю в «Габале», мы ни разу не были укомплектованы так, как нужно.

Не думаю, что у кого-то из команды и клуба сложится впечатление, что мы не доработали. Мы проиграли сильной команде. Впадать в шок из-за этого не стоит. Не произошло ничего невероятного. Случилось так, как и ожидалось, учитывая силу нашего соперника.

Наоборот, сегодня «Панатинаикос» нас очень сильно потренировал. После отдыха мы должны выйти на новый уровень, в том числе и благодаря сегодняшней игре. Это просто суперподготовка перед стартом чемпионата».

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