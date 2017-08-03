Григорчук: «При мне «Габала» ни разу не была укомплектована как надо»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Напомним, азербайджанская команда сегодня уступила греческому «Панатинаикосу» со счетом 1:2.



«Сегодня пошло не так то, что мы пропустили два гола и не забили в ответ еще три (улыбается). Мы не смогли многое сделать, но в этом вина соперника. «Панатинаикос» действовал очень мощно, на высоких скоростях.

Теперь у нас больше шансов на успех в чемпионате? Не думаю. Мы, конечно, не хотели такого развития событий. Хотели играть на два фронта.

Я люблю комбинационный футбол. Но уже несколько лет ощущаю, что нам нужен чистый первый нападающий, у которого есть в том числе умение цепляться за сложные мячи. У греков такой форвард есть. Нам найти такого игрока очень непросто.

У нас нет перебора футболистов. За три года, на протяжении которых я работаю в «Габале», мы ни разу не были укомплектованы так, как нужно.

Не думаю, что у кого-то из команды и клуба сложится впечатление, что мы не доработали. Мы проиграли сильной команде. Впадать в шок из-за этого не стоит. Не произошло ничего невероятного. Случилось так, как и ожидалось, учитывая силу нашего соперника.

Наоборот, сегодня «Панатинаикос» нас очень сильно потренировал. После отдыха мы должны выйти на новый уровень, в том числе и благодаря сегодняшней игре. Это просто суперподготовка перед стартом чемпионата».