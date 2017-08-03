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В Госдепе не подтверждают поставки оружия Украине

 

Госдепартамент не подтверждает сообщения о том, что ведомство одобрило поставки оружия Украине, сказала журналистам официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Я не могу этого подтвердить. Мы не предоставляли оборонительного оружия, но и не исключали такой возможности; такая возможность по-прежнему рассматривается", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

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