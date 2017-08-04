Генсек НАТО: Москва ответственна за ухудшение отношений России и Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает что ответственность за ухудшение отношений между Россией и Западом лежит на Москве. С таким утверждением он выступил в четверг в эфире американского телеканала CNN, сообщает ТАСС.

Журналист попросил Столтенберга прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который ранее написал в Twitter, что отношения его страны с РФ "находятся на небывало и очень опасно низком уровне". Американский лидер также отметил, что благодарить за это следует Конгресс США.

Генсек Альянса выразил несогласие с позицией Трампа: "Я не буду вмешиваться во внутренние споры в США, но могу сказать, что, конечно, причиной тех проблем, которые у нас есть сейчас с Россией, является ее поведение".

Он также заявил, что Москва якобы несет ответственность за "нарушение норм международного права" и "захват части другой страны".