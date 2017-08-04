Вице-президента Эквадора обвинили в коррупции и лишили всех полномочий

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишил всех полномочий вице-президента страны Хорхе Гласа. Как сообщает Associated Press, второе лицо государства подозревают в совершении коррупционных преступлений.

Bloomberg уточняет, что чуть ранее Глас обвинил Морено в предательстве правящей партии, поскольку тот якобы нарушил данные им предвыборные обещания и отказался от экономической политики своего предшественника Рафаэля Корреа.

Избиратели, однако, демонстрируют поддержку действующему главе государства — рейтинг его одобрения в середине июля вырос почти на 20 процентных пунктов по сравнению с днем выборов.

У Конгресса Эквадора есть полномочия отправить Морено или Гласа в отставку, однако законодатели не набирают необходимых двух третей голосов для начала процедуры импичмента. Сам же Морено по закону не мог отстранить своего идеологического противника, однако лишить его полномочий — вполне, что он и сделал, подписав указ.