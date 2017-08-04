В армянских СМИ продолжается агрессивная кампания против Евразийского экономического союза, членом которого, собственно, и является Армения, а лидером - Россия. Сейчас причиной новой волны недовольства стал список стран, который составил МИД Армении и которые наиболее эффективны для армянской стороны с точки зрения экономической выгоды.

Ведомство Эдварда Налбандяна, как отмечает издание «Аравот», на основе экономических критериев предложило стартовый список избранных целевых стран: Россию, США, Китай, Грузию, Иран, ОАЭ, Францию, Германию, Италию, Канаду, Ливан, страны Бенилюкса, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Всего 14 государств, из которых только одно является членом ЕАЭС – Россия.

Больше всего стран – шесть - европейские. Вместе со списком стран МИД также представил экономические критерии по отбору целевых стран: уровень двусторонних торгово-экономических отношений, наличие армянской общины, географические и инфраструктурные возможности, наличия спроса на продукцию или услуги, предлагаемые Арменией и прочее.

«В Министерстве иностранных дел Армении фактически считают, что из четырех стран-членов Евразийского экономического союза – Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, только с последней возможно осуществление экономических проектов, во всяком случае, в обозримом будущем. Но мы с этими четырьмя странами находимся в организации, называемой Евразийским экономическим союзом. В организации, которую государственные мужи Армении называли экономической, вопреки утверждениям аналитиков, что она является политическим институтом», - пишет ереванские издание.

Чуть ранее другое армянское издание – «Лрагир» - опубликовало материал, в котором был процитирован российский политический аналитик Модест Колеров. Он заявил, что у Армении две перспективы на будущее: первая – быть в составе ЕАЭС или ЕС, вторая – не входить в интеграционные объединения: «Из соседей Армении по пути европейской интеграции идут Грузия и Турция. Желает ли Армения быть в союзе, членом которого может быть и Турция, или она хочет остаться суверенным государством?... Готова ли Армения, отказавшись от независимости и выбирая ЕС, открыть границы с Турцией? Европейская интеграция означает открытые границы с Турцией».

«Лрагир» по этому поводу пишет следующее: «Россия потеряла в Армении главное – отношение общества к поддержке в Армении криминальных режимов, построения отношений с Турцией и Азербайджаном за счет армянских интересов. Влияние России в Армении лишилось главного – доверия. Клоунада в этом смысле завершилась, и не зря стали поступать западные предложения Армении и чаще стали говорить о выходе из ЕАЭС».

В беседе с haqqin.az Модест Колеров был краток. «Я сообщения «Лрагир» не комментирую в принципе: слишком часто он (этот сайт – Ред.) лжет обо мне».

Однако в интервью другому армянскому изданию – «Терт», Модест Колеров отметил, что «нельзя одновременно говорить о выходе из ЕАЭС и высказывать требования относительно водительских прав». «Абсолютное большинство политиков России ничего не знает о проблеме водительских прав, о запрете, введенном РФ на водительские права Армении». Напомним, именно этот вопрос стал поводом для некоторых армянских политических сил поставить вопрос о выходе Армении из ЕАЭС.

Колеров подчеркнул, что для того, чтобы урегулировать этот вопрос, политическая элита Армении должна была обратиться к России, в ЕАЭС Армения имеет высшего представителя в лице Тиграна Саркисяна, который может обратиться к политической элите РФ. «Но политическая элита Армении не обратилась к РФ, а Россия не может читать в воздухе мысли, чтобы понять, что происходит. Необходимо конкретно громко обратиться к политической элите РФ, сообщить ей, что, к примеру, 7 или 8 тыс граждан не могут работать в РФ, обсудим вопрос, найдем решение, но Армения не обращалась с подобным вопросом», - отметил Колеров.

Колеров указал, что если бы он был гражданином Армении, то задал бы правительству страны вопрос: «Что вы сделали для того, чтобы договориться с Россией о водительских правах, попытались ли найти пути решения этого вопроса?».

В свою очередь, известный российский экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой и финансами Никита Кричевский прокомментировал haqqin.az публикации в армянских СМИ, в которых подвергается критике Евразийский союз:

- Это называется «троллинг», а по-научному – провоцирование. Это своего рода политическая провокация. Делается это для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы Россия, которая является стержневым звеном Евразийского союза, активизировала сотрудничество с Арменией и другими членами ЕврАзЭС. Какие-то прочие телодвижения и попытки выхода из ЕАЭС – абсолютно невозможны для Армении. Она тут же окажется беззащитной, без каких-либо блоков. Рассчитывать на какую-то поддержку со стороны, кроме Москвы, Ереван не может. Так что на заявления о выходе Армении из Евразийского союза просто не стоит обращать внимания.