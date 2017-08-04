Депутатам Франции запретили брать на работу родственников

Парламент Франции одобрил большинством голосов закон об этике политической и общественной жизни. Закон, в частности, запрещает министрам, парламентариям и представителям местных органов исполнительной власти принимать на работу близких родственников (супругов, родителей, детей), сообщило в четверг Agence France-Presse.

В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа на сумму в €45 тыс. За принятие документа высказались 383 депутата, против - три, воздержались - 48.

Принять закон об этике политической жизни обещал Эммануэль Макрон в бытность кандидатом в президенты страны. Это было вызвано скандалом "Пенелопагейт", разразившимся после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, Пенелопа Фийон, долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.