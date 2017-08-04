В США вынесли приговор российскому хакеру

Гражданина России 41-летнего Максима Сенаха приговорили в США к 46 месяцам тюрьмы за совершение киберпреступлений, сообщается на сайте Минюста США.

Суд признал Сенаха виновным в мошенническом получении миллионов долларов через установку вредоносной системы Ebury на тысячах и даже десятках тысяч компьютеров по всему миру.

«Подсудимый и его сообщники стремились превратить тысячи зараженных компьютеров в Соединенных Штатах и во всем мире в свои личные банкоматы», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннет Бланко.

Хакер, экстрадированный из Финляндии, признал свою вину.