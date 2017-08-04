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В Индонезии столкнулись два самолета

 

В индонезийском аэропорту Куала-Наму два самолета получили серьезные повреждения, столкнувшись крыльями.

Как сообщает британское издание Express, инцидент произошел в тот момент, когда "Боинг" авиакомпании Lion Air уже приземлился, а лайнер Wings Air только готовился к взлету. В обоих самолетах было около двухсот пассажиров.

Министр транспорта Индонезии Буди Каря Сумади приказал провести расследование и призвал пилотов быть внимательными и осторожными.

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