В Индонезии столкнулись два самолета

В индонезийском аэропорту Куала-Наму два самолета получили серьезные повреждения, столкнувшись крыльями.

Как сообщает британское издание Express, инцидент произошел в тот момент, когда "Боинг" авиакомпании Lion Air уже приземлился, а лайнер Wings Air только готовился к взлету. В обоих самолетах было около двухсот пассажиров.

Министр транспорта Индонезии Буди Каря Сумади приказал провести расследование и призвал пилотов быть внимательными и осторожными.

Ground collision on runway, between Lion Air B739 PK-LJZ & Wings Air ATR72-500 PK-WFF at Kualanamu (KNO) (3/8/2017) pic.twitter.com/vU6rmKiQFy