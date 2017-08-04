Подписаться на уведомления
 

Американский прокурор собрал присяжных по «российскому делу» в США

 

Спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщило в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на двух лиц, знакомых с данным вопросом и говоривших на условиях анонимности.

Жюри начало свою работу несколько недель назад.

Большое жюри является мощным инструментом расследования, пишет WSJ. Оно имеет полномочия допрашивать свидетелей под присягой и получать доступ к документам. Кто именно вошел в состав жюри, не уточняется.

Создание жюри рассматривается как признак того, что проводимое Мюллером расследование усилий России по оказанию влияния на исход выборов и вопроса о возможном сговоре Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа набирает обороты, отмечает Wall Street Journal.

25 просмотров


Старости
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0149 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Депутат Ровшан Рзаев призвал к диалогу с армянской общиной Карабаха на страницах британских СМИ
Американский прокурор собрал присяжных по «российскому делу» в США
Украина вводит визовый режим с Россией
В Индонезии столкнулись два самолета
В США вынесли приговор российскому хакеру
Депутатам Франции запретили брать на работу родственников
В Армении продолжается кампания против Кремля комментируют Модест Колеров и Никита Кричевский
Вице-президента Эквадора обвинили в коррупции и лишили всех полномочий
Генсек НАТО: Москва ответственна за ухудшение отношений России и Запада
Навального оштрафовали на 300 тысяч
В Госдепе не подтверждают поставки оружия Украине
Григорчук: «При мне «Габала» ни разу не была укомплектована как надо»
При теракте в Кабуле пострадали американские военные
Скончался бывший главный тренер сборной Азербайджана по волейболу
Автомобиль внука Али Гасанова попал в аварию в Баку Есть погибшие; новое фото; видео; обновлено 00:03
«Габала» выбыла из Лиги Европы Лига Европы; видео; обновлено
В США арестовали программиста, остановившего атаку WannaCry
В России пенсионеры подрались из-за бесплатной каши Видео
Турецкий оппозиционер решил стать президентом
Назван самый высокооплачиваемый писатель в мире
Тяжелое ДТП в Губе: есть погибший
Новое правительство Японии пересмотрит оборонную программу
Лавров и Тиллерсон обсудили Северную Корею
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
Фонд Гейдара Алиева построил в Гахе детский сад Фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться