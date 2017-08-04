Печально известная формулировка прусского короля Фридриха - «оккупировать, а затем узаконить» - как нельзя лучше соответствует позиции, которой официальный Ереван придерживается в отношении карабахского конфликта, констатирует в EUobserver депутат Милли Меджлиса, представитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха, соучредитель армяно-азербайджанской мирной платформы Ровшан Рзаев, отвечая на заявления главы европейского офиса AGBU (Всеобщего армянского благотворительного союза) Николаса Тавитяна в том же издании.

В своей статье «ЕС нуждается в новом курсе для мира в Нагорном Карабахе», отмечает Р.Рзаев, Тавитян, оправдывая армянскую агрессию, выдвигает нисколько не изменившиеся за много лет аргументы и всячески и пытается отвлечь внимание общественности от реальных событий в регионе.

Автор сразу же опускает основополагающий факт, что главной причиной карабахского конфликта стала оккупация Арменией азербайджанских территорий. Не упоминает он и о том, что захват земель соседнего государства сопровождался кровавой этнической чисткой в отношении более чем 700 тысяч коренных жителей Азербайджана, в том числе и азербайджанской общины Нагорного Карабаха, отмечает Рзаев.

Несмотря на требования резолюций Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884 - о немедленном, безоговорочном и полном выводе армянских войск с захваченных территорий - Армения более 25 лет продолжает оккупацию.

«Присутствие армянских вооруженных сил на территориях суверенного Азербайджана представляет собой серьезную угрозу для мира и безопасности всего региона и подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта», - считает парламентарий.

«В то же время Тавитян то и дело противоречит самому себе. Так, декларируя якобы разделяемый Арменией принцип - «прежде всего интересы людей», он в то же время игнорирует права одного миллиона азербайджанцев, включая и азербайджанскую общину Нагорного Карабаха, и преподносит оккупацию как свершившийся факт.

Такое архаичное представление - путь к вечной войне, а не к устойчивому миру, и именно оно привело Армению к самоизоляции в регионе, сделало ее страной с ограниченным суверенитетом», - пишет Рзаев.

Всем давно ясно, что единственным возможным способом разрешения конфликта является вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение беженцев на свои земли, в том числе и возвращение домой представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, убежден миротворец.

Как результат поэтапного урегулирования конфликта предусматривается и открытие границ и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Может ли и каким образом Евросоюз поддержать этот процесс, задается вопросом Р.Рзаев, и предлагает быть реалистами и находить сравнительные преимущества деятельности этой международной организации.

Направления поддержки ЕС

В первую очередь чрезвычайно важно, считает депутат, чтобы ЕС твердо придерживался единой позиции и приверженности принципам территориальной целостности, суверенитета государств и неприкосновенности их границ государств, что предписано новой стратегией безопасности организации в отношении всех затяжных конфликтов на постсоветском пространстве.

Некоторые уроки можно извлечь из принятого в 1999 году Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы. В этом документе четко указано, что ЕС никогда не согласится с попытками изменить международно-признанные границы посредством применения силы.

Исходя из нынешних предложений по переговорному процессу, ЕС, оказывая дипломатическое и политическое давление на Армению с целью для вывода ее войск с захваченных территорий, может дополнить усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Основываясь на опыте других конфликтных зон мира, ЕС мог бы оказать гуманитарную и институциональную поддержку для возвращения внутренне перемещенных лиц на родные земли, что стало бы неоценимым вкладом этой организации в урегулирование конфликта.

Параллельно ЕС мог бы, укрепляя взаимное доверие, поддержать процесс этнического примирения армянской и азербайджанской общин в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, считает Р.Рзаев.

«Как представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха мы были бы рады возобновлению диалога с армянской общиной, содействию этническому примирению», - предлагает депутат.

Поиски путей примирения

Когда-то постоянно конфликтующие Дания и Швеция установили мировой рекорд по общей длительности войн. Но сегодня они лучшие друзья и партнеры, приводит пример Р.Рзаев.

«Поэтому от имени нашего сообщества я полностью отвергаю такие необоснованные идеи, как этническая несовместимость армян и азербайджанцев и утверждение, что они не смогут снова жить вместе», - заявляет депутат.

«ЕС и отдельные участники этой организации могут также поделиться своим опытом создания успешных моделей автономии, таких как Аландские острова в Швеции, регион Трентино - Альто-Адидже в Италии и другие, для поиска подходящей модели автономии для Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», - предлагает Р.Рзаев.

Сегодня, перед лицом растущей военной риторики, более чем необходима добрая воля с обеих сторон для реального возобновление построенных на конкретике переговоров по урегулированию конфликта. ЕС вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ приветствуют и поддерживают этот процесс.

«Я согласен с автором (Н.Тавитяном – Ред.) в одном: мир возможен, и он принесет огромную пользу Армении и ее народу.

Достижению мира могла бы способствовать и армянская диаспора. Вместо того чтобы подталкивать Армению к вражде, диаспора должна призывать свою историческую родину к миру со своими соседями», - убежден Ровшан Рзаев.