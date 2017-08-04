В августе 2016 года в Баку лидеры России, Азербайджана и Ирана подписали декларацию о реализации многообещающего логистического проекта «Север-Юг». Однако принятый в США закон об антироссийских санкциях, может создать немалые трудности, а то и вовсе сделать невозможными многие международные проекты с участием РФ.

Скажутся ли предпринятые Штатами жесткие меры на планах создания международного транспортного коридора «Север-Юг», ведь Россия является его непосредственным участником? С этим вопросом haqqin.az обратился к экономистам и представителям задействованных в проекте компаний.

Как считают источники в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», «Сквер-Юг» под санкции не подпадает.

«Дело в том, что в этом проекте задействованы компании трех стран - России, Азербайджана и Ирана, которые решили реализовать проект исключительно на свои средства. Если бы были привлечены средства западных компаний, то, безусловно, проект оказался бы под угрозой срыва», - заверили в АЖД.

Это мнение разделяет и российский экономист, заместитель главного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский.

Поскольку в этот проект будут вложены только госинвестиции трех стран, санкции его реализации формально не мешают, надеется он.

«Чисто экономически всем трем странам выгоднее вписываться в более глобальные логистические проекты. Что же касается санкций, то они могут, конечно, повлиять на частных инвесторов, которые, возможно, хотели участвовать в проекте. Однако западные компании уж точно не будут в нем участвовать. Для Азербайджана как транзитной страны проект имеет очень большое значение», - отметил экономист, повторив на этот раз с оговоркой, что если у Москвы, Баку и Тегерана хватит денег без привлечения западных средств, то этому проекту санкции не страшны.

Вместе с тем С.Новопрудский предвидит и связанные с американскими санкциями значительные трудности для воплощения коридора «Север-Юг».

«Там есть и другая проблема: ни Иран, ни Азербайджан, ни Россия не обладают не обладают сегодня современными технологиями. Так вот если им понадобятся при строительстве железнодорожного пути западные технологии, то не факт, что они их получат. Скандал с турбинами «Сименс», которые Россия поставила в Крым, наглядный тому пример. Так что если не прямо, то косвенно эти санкции ударят по многим проектам, где участвуют Россия и Иран», - почеркнул эксперт.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов настроен более оптимистично, считая, что Азербайджану эти санкции ничем не грозят, хотя и он не исключает определенных сложностей.

«Конечно, как-то санкции повлияют и на нас, но глобальных проблем для нашей экономики опасаться не стоит. Что же касается транспортного коридора «Север-Юг», то он почти готов, и скоро все станут свидетелями его полного запуска.

К проекту не привлекались ни западные компании, ни западные инвестиции, поэтому не думаю, что что-то может помешать. К тому же Азербайджан сможет убедить своих западных партнеров, что этот проект в интересах всего региона», - полагает В. Ахмедов.