В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире

В Дубае горит одна из высочайших башен мира - 79-этажный небоскреб Torch, сообщает эмиратская газета Gulfnews.
Представитель полиции сообщил изданию, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше. На видеосъемке очевидцев, размещенной в социальных сетях, видно как полыхает верхняя часть небоскреба, также известного как "Дубайский факел", расходятся густые клубы дыма.
Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.
DEVELOPING: High-rise on fire in Dubai Marina district.— ~Marietta️ (@MDavisbot) 3 августа 2017 г.
🙏pic.twitter.com/Sc3QKmrrFL