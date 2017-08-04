В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире

В Дубае горит одна из высочайших башен мира - 79-этажный небоскреб Torch, сообщает эмиратская газета Gulfnews.

Представитель полиции сообщил изданию, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше. На видеосъемке очевидцев, размещенной в социальных сетях, видно как полыхает верхняя часть небоскреба, также известного как "Дубайский факел", расходятся густые клубы дыма.

Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.