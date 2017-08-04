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Минувшей ночью армяне обстреляли Азербайджан 138 раз

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 138 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 138 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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Минувшей ночью армяне обстреляли Азербайджан 138 раз
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