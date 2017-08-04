Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть снижаются в ходе сегодняшних азиатских торгов и демонстрируют общую тенденцию на снижение с начала недели вследствие опасений, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $0,09 (0,17%) - до $51,92 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,35 (0,67%) - до $52,01 за баррель.

Цена на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,94 за баррель. Контракт подешевел на $0,56 (1,13%) - до $49,03 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, WTI - на 1,5%.